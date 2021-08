Bộ trưởng GTVT bác lý do gây ách tắc hàng hóa của TP Cần Thơ

Ông Hè cho rằng việc yêu cầu đăng ký trước không phải gia tăng thủ tục hành chính, không phải thêm điều kiện… mà chỉ là giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp, phương tiện có nhu cầu đi qua thành phố được lưu thông.

Xe chở hàng hoá bị kẹt lại ở Cần Thơ



Theo ông Hè, sở dĩ giao thông ùn tắc có 3 lý do, do nhiều phương tiện tập trung về 1 điểm trung chuyển quá đông vào cùng một thời điểm. Nhiều phương tiện đi qua TP.Cần Thơ lại trùng với luồng giao nhận hàng hóa của Cần Thơ. Ngoài ra, do thao tác chuyển đổi tài xế, phun khử khuẩn chậm. Một số tài xế từ tỉnh ngoài về Cần Thơ chưa có chỗ nghỉ ngơi.



Không đồng tình với lý do Phó Chủ tịch TP Cần Thơ đưa ra, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể bức xúc: “Anh Hè nêu lý do như vậy không thuyết phục. Cần Thơ là thủ phủ miền Tây Nam Bộ, là điểm trung chuyển lớn, những trục quốc lộ quan trọng đều đi qua TP mà hiện nay mỗi ngày chỉ khoảng 3.000 - 4.000 phương tiện đi, đến và đi qua thành phố là không lớn.