Bộ trưởng GD-ĐT: Không giới hạn nguyện vọng đôi khi làm thí sinh ‘tẩu hỏa nhập ma’

Tại hội nghị Giáo dục đại học năm 2025 do Bộ GD-ĐT tổ chức sáng 18/9, PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang đề nghị hạn chế số lượng nguyện vọng của thí sinh khi đăng ký xét tuyển đại học. Điều này nhằm làm giảm công sức lọc ảo khi tuyển sinh. Các thí sinh khi lựa chọn nguyện vọng cũng cần cân nhắc.

Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn chia sẻ: “Việc đăng ký số nguyện vọng của thí sinh không giới hạn chưa chắc đã đem lại nhiều cơ hội, mà đôi khi làm cho thí sinh ‘tẩu hỏa nhập ma’, rối tinh lên, có khi còn mất hết quyền chủ động, cảm thấy hoang mang, không biết phải làm gì. Việc này tưởng như đem lại cơ hội thuận lợi nhất nhưng lại thành làm khó cho thí sinh. Sẽ quy định hạn chế như thế nào để đảm bảo được quyền, sự lựa chọn cao nhất của thí sinh mà đỡ chuyện quá phức tạp trong việc xử lý”.