Bộ trưởng GD-ĐT: Duy trì kỳ thi tốt nghiệp THPT là rất cần thiết

Chiều 29/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách cho ý kiến về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Về thi tốt nghiệp THPT, có 2 loại ý kiến. Ý kiến thứ nhất đề nghị vẫn tổ chức thi, giao thẩm quyền ra đề thi cho Bộ trưởng GD-ĐT, giao thẩm quyền tổ chức kỳ thi cho các địa phương. Ý kiến thứ hai đề xuất không tổ chức thi mà nên xét tốt nghiệp.

Dự thảo luật bỏ bằng tốt nghiệp THCS, giữ bằng tốt nghiệp THPT. Học sinh hoàn thành chương trình THPT đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng GD-ĐT thì được dự thi, đạt yêu cầu thì được hiệu trưởng nhà trường cấp bằng tốt nghiệp THPT.

Đại biểu Nguyễn Văn Huy (Hưng Yên) thống nhất với việc vẫn tổ chức thi, bởi kỳ thi không chỉ để đánh giá mức độ đạt chuẩn giáo dục phổ thông của học sinh mà còn tạo nên một chuẩn đo lường khách quan hơn.

"Một khi đã tạo ra chuẩn đo lường khách quan để đánh giá năng lực học sinh, việc gắn kỳ thi này với việc xét tuyển đại học, cao đẳng như hiện nay là phù hợp", đại biểu Huy phân tích.