Bộ trưởng Công Thương yêu cầu tiếp tục đàm phán thương mại đối ứng với Mỹ

Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 226 ngày 5/8 của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đảm bảo tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8,3-8,5%, Bộ Công Thương đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cục, vụ trong việc thúc đẩy xuất khẩu và phát triển thương mại hài hòa với các nước.

Theo đó, Bộ giao cho Vụ Chính sách thương mại đa biên, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Xúc tiến thương mại tiếp tục đàm phán thương mại đối ứng với Mỹ để đạt được cam kết thuận lợi nhất cho Việt Nam, hướng đến một hiệp định thương mại toàn diện, tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam - Mỹ theo hướng cân bằng và bền vững.