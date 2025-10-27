Bộ trưởng Công Thương quan ngại việc Hoa Kỳ không công nhận tương đương 12 nghề cá Việt Nam

Thông tin từ Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương), nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị liên quan tại Kuala Lumpur (Malaysia), ngày 26/10, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp và làm việc với ông Jacob Helberg - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách kinh tế, môi trường và năng lượng.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Thứ trưởng Jacob Helberg đã thảo luận về quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và các lĩnh vực có tiềm năng giữa hai nước.

Hai bên chia sẻ quan điểm rằng, mặc dù còn nhiều khó khăn, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ vẫn không ngừng phát triển tích cực. Năm 2025 cũng đánh dấu 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao (1995-2025) và 2 năm thiết lập khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện (2023-2025) - minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc của quan hệ hai nước, mở ra giai đoạn hợp tác sâu sắc và hiệu quả hơn.