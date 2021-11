Bộ trưởng Công an chủ biên cuốn sách về an ninh quốc gia

Bộ trưởng Tô Lâm trao Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc tặng GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương và ông Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Với dung lượng 280 trang, cuốn sách được kết cấu thành hai phần. Phần thứ nhất "Bối cảnh mới và khái quát những điểm mới trong nhận thức, tư duy về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia". Phần thứ hai "Một số điểm mới nổi bật về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia" được trình bày trang trọng, hiện đại, phản ánh cô đọng, sâu sắc, toàn diện quan điểm an ninh chủ động; với cách tiếp cận đi từ tổng quan những điểm mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia được đề cập, phân tích tại Đại hội XIII đến lựa chọn một số điểm mới nổi bật để phân tích, luận giải sâu sắc hơn.

Để phổ biến, lan tỏa nội dung giá trị của cuốn sách đến đông đảo bạn đọc, song song với việc xuất bản sách giấy, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản phiên bản điện tử, phục vụ bạn đọc miễn phí trên trang Stbook.vn và Thuviencoso.vn.

Phát biểu tại buổi giới thiệu cuốn sách, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Bộ Công an đang chỉ đạo đổi mới các mặt công tác nghiệp vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường cho Công an cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công an cấp xã, tập trung xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phấn đấu đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại.