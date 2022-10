_p3d_22_22_><_p3d_22_22_>Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tiếp Bộ trưởng-Thủ hiến Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp Wallonie- Bruxelles Pierre-Yves Jeholet. (Ảnh: Tuấn Anh)<_p3d_22_22_>Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng đón Bộ trưởng-Thủ hiến sang thăm Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Hà Nội và hai nước Việt Nam và Bỉ tiến tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2023, khẳng định Chính phủ Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với Wallonie-Bruxelles, tin tưởng chuyến thăm của Bộ trưởng-Thủ hiến sẽ là dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Wallonie-Bruxelles nói riêng và quan hệ Việt Nam - Bỉ nói chung.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn sự hỗ trợ của Wallonie-Bruxelles đối với Việt Nam nói chung và Bộ Ngoại giao nói riêng trong hơn 25 năm qua thông qua các dự án thuộc cơ chế Ủy ban Hỗn hợp Thường trực giữa Việt Nam và Wallonie-Bruxelles trong các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục-đào tạo, Pháp ngữ, biến đổi khí hậu…; khẳng định các dự án đã đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; hoan nghênh việc Wallonie-Bruxelles mở rộng hợp tác sang lĩnh vực thể thao, giúp thể thao Việt Nam vươn tầm thế giới.

Về phần mình, ông Pierre-Yves Jeholet bày tỏ vui mừng lần đầu tiên sang thăm Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu mọi mặt của Việt Nam cũng như những bước phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong thời gian qua; khẳng định Việt Nam là đối tác ưu tiên của Wallonie-Bruxelles và sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển bền vững.

Hai bên vui mừng nhận thấy sau gần 30 năm kể từ khi thiết lập quan hệ (1993-2022), hợp tác giữa Việt Nam và Wallonie-Bruxelles ngày càng được thúc đẩy và mở rộng sang nhiều lĩnh vực với nhiều đơn vị thụ hưởng trên nhiều địa phương Việt Nam. Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai các dự án thuộc cơ chế Ủy ban Hỗn hợp Thường trực lần thứ 11 hiệu quả và thiết thực; nhất trí mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng khác như ngoại giao công chúng, kỹ năng báo chí, công nghiệp văn hóa với các đối tác Pháp ngữ…

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho rằng trao đổi thương mại hai chiều trong thời gian qua tuy khiêm tốn nhưng còn nhiều dư địa phát triển; đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), mong muốn Wallonie-Bruxelles thúc đẩy Bỉ tạo điều kiện cho các mặt hàng nông sản của Việt Nam thâm nhập các hệ thống siêu thị của Bỉ. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị Wallonie-Bruxelles sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư EU-Việt Nam (EVIPA) và thúc đẩy Chính phủ Liên bang sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định nhằm tận dụng tối đa các cơ hội mà Hiệp định mang lại. Nhân dịp này, Bộ trưởng đề nghị Wallonie-Bruxelles ủng hộ Bỉ thúc đẩy EU sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam.

Về phần mình, Bộ trưởng - Thủ hiến khẳng định Wallonie-Bruxelles tiếp tục thúc đẩy các cơ chế hợp tác với Việt Nam; khẳng định Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư vùng Wallonie tại Việt Nam (AWEX) sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại-đầu tư.

Hai Bộ trưởng nhấn mạnh tiếp tục tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, đặc biệt là Tổ chức Pháp ngữ và Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc. Về vấn đề Biển Đông, hai Bộ trưởng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS); thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử ở Biển Đông (DOC); tiến tới đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất và hiệu quả./.