Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp nhận 1,05 triệu liều vaccine COVID-19 Abdala của Cuba

Tại Lễ tiếp nhận, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang thông báo những kết quả nổi bật của chuyến công tác của Chủ tịch nước. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Việt Nam nhận được những cam kết và sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nước, các đối tác quốc tế, các công ty nước ngoài. Bên cạnh 1,05 triệu liều vaccine Abdala của Cuba chuyển về nước theo chuyên cơ của Chủ tịch nước, các nước, các đối tác đã cam kết viện trợ và cung cấp 1,5 triệu liều vaccine cho Việt Nam; Mỹ cam kết viện trợ một số lượng lớn vaccine cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX trong kỳ phân bổ sắp tới. Riêng trong cuộc làm việc của Chủ tịch nước với công ty Pfizer, Pfizer cam kết chuyển đủ 31 triệu liều vaccine đã ký hợp đồng với Việt Nam ngay trong năm 2021 và 20 triệu liều vaccine cho trẻ em khi có đầy đủ dữ liệu về hiệu quả vá tính an toàn. Ngoài vaccine, nhiều đối tác hỗ trợ vật phẩm y tế với trị giá 8.8 triệu USD và kiều bào hỗ trợ 1.000 máy tạo oxy trợ thở.

Mời bạn đọc xem video đang được quan tâm;