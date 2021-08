Bộ trưởng Bộ Y tế: Tăng cường hoạt động của các trạm y tế lưu động tại Bình Dương

Bộ trưởng Bộ Y tế trao đổi với cán bộ y tế tại cơ sở thu dung, điều trị ban đầu người bệnh COVID-19 gắn với trạm y tế lưu động tại trường Tiểu học Bình Thuận, phường Thuận Giao, TP Thuân An, tỉnh Bình Dương



Về đề xuất hỗ trợ thêm nhân lực của địa phương, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết Bộ Y tế sẽ hỗ trợ thêm "tuy nhiên, chúng ta phải tiết kiệm nhân lực, sử dụng có hiệu quả".

Về công tác tiêm vaccine COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị tập trung tiêm ngay, nhanh cho các vùng đỏ, cho người trên 50 tuổi. Phải tiêm nhanh nhất, đảm bảo an toàn nhất cho người dân.

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng cũng đã đi thăm cơ sở thu dung điều trị ban đầu tại trường tiểu học Bình Thuận – phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

