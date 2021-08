Bộ trưởng Bộ Y tế: Phải dùng thuốc sớm, chuẩn bị cao hơn một mức về oxy cho F0

Chiều 27/8, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế đã đến kiểm tra công tác thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành và khu thu dung, điều trị ban đầu F0 tại trường mầm non Long An, huyện Long Thành, Đồng Nai.



Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành đang có 2 bồn chứa oxy và kho lưu trữ vài chục bình oxy.



Ông Long nhấn mạnh, bệnh viện phải đặc biệt quan tâm đến việc có đủ oxy y tế cho người bệnh. Đây là tầng thứ 2 trong điều trị. Khi làm tốt công tác điều trị ở tầng 2, người bệnh sẽ hạn chế chuyển sang tình trạng nặng và phải chuyển lên tầng 3.



“Để làm được điều này phải có đầy đủ oxy cho người bệnh khi cần. Vì vậy, chúng ta phải chuẩn bị cao hơn một mức nhu cầu thực tiễn", Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành

Trò chuyện với đội ngũ thầy thuốc gồm nhân lực tại chỗ, nhân lực của Hưng Yên và Nghệ An đang hỗ trợ bệnh viện, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói: “Sức khỏe của người bệnh chính là niềm vui của chúng ta. Mỗi người bệnh khoẻ, ra viện chính là sự tiếp sức cho chúng ta chống dịch”.



Đồng thời, người đứng đầu ngành y tế cũng yêu cầu đội ngũ nhân lực y tế phải tuân thủ quy trình chuyên môn, an toàn phòng hộ.



Báo cáo của Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành cho biết tại đây có 250 giường bệnh, hiện điều trị 40 bệnh nhân, trong đó 26 người có bệnh nền, mang thai, dưới 18 tuổi và trên 60 tuổi; có 12 bệnh nhân nặng.



Tại đây luôn có sự đồng hành của chuyên gia đến từ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Phổi Trung ương và 60 y bác sĩ đến từ Hưng Yên, Nghệ An.



Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng yêu cầu bệnh viện cần đảm bảo chuẩn bị về hậu cần cho điều trị.



"Phải thường xuyên tiến hành đào tạo, tập huấn về chuyên môn cho nhân viên y tế, tránh lúng túng, bị động khi số ca bệnh gia tăng", ông Long nhấn mạnh.



Khu thu dung, điều trị ban đầu F0 tại trường mầm non Long An, xã Long An, huyện Long Thành đang theo dõi sức khoẻ, điều trị 116 F0, có bình oxy và danh mục thuốc theo hướng dẫn của Bộ Y tế.



Bộ trưởng yêu cầu đội ngũ nhân lực làm việc tại đây phải theo dõi sát người bệnh để kịp thời chuyển tuyến phù hợp. Đồng thời tại tầng điều trị này, phải cho bệnh nhân sử dụng ngay thuốc kháng đông, kháng viêm sớm, tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.