Bộ trưởng Bộ Y tế gửi thư khen các y bác sĩ cứu bào thai 25 tuần tuổi từ Singapore

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Y tế, tôi ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, sự đột phá, phát triển chuyên môn kỹ thuật của các cán bộ lãnh đạo, bác sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng, nhân viên Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Từ Dũ và sự chỉ đạo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc thực hiện thành công kỹ thuật can thiệp tim bào thai mở ra nhiều triển vọng về sự phát triển kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu trong khám bệnh, chữa bệnh, tạo dựng niềm tin, hình ảnh và uy tín quốc tế cho nền y tế nước nhà.

Tôi tin tưởng rằng các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy những bước tiến thành công đã đạt được, không ngừng thường xuyên học tập nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy y đức và những phẩm chất tốt đẹp của người Thầy thuốc Việt Nam; tiếp nối khát vọng cống hiến và sức mạnh tri thức Việt trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của đất nước".

Trước đó, ngày 28.5, các chuyên gia can thiệp bào thai của Bệnh viện Từ Dũ đã phối hợp với các chuyên gia can thiệp tim mạch trẻ em của Bệnh viện Nhi đồng 1 can thiệp thành công một trường hợp dị tật tim bẩm sinh phức tạp cho bào thai 25 tuần tuổi của sản phụ người Singapore.

Theo đó, sản phụ được Bệnh viện KK Women's and Children's Hospital (Singapore) phát hiện bào thai không lỗ van động mạch chủ - một trường hợp dị dạng tim bẩm sinh hiếm gặp. Sau khi phát hiện, các bác sĩ Singapore của Bệnh viện KK đánh giá thai nhi có nguy cơ cao sẽ tử vong trong tử cung và đã giới thiệu, chuyển bệnh nhân sang TP.HCM để điều trị.

Sản phụ đã đến bệnh viện Nhi Đồng 1 đánh giá bất thường tim bẩm sinh của bào thai. Sau đó, ê-kíp can thiệp bào thai và can thiệp tim bẩm sinh của Bệnh viện Nhi Đồng 1 cùng Bệnh viện Từ Dũ đã hội chẩn từ xa với các chuyên gia hàng đầu của Úc, Pháp, cuối cùng thống nhất chẩn đoán và cần can thiệp sớm để cứu bào thai.

Thời điểm can thiệp thai nhi rất nhỏ (22 tuần tuổi, nặng 600 gram) và tình trạng bệnh lý đặc biệt nặng.

Ê kíp đã tiến hành lần can thiệp đầu tiên vào ngày 22.5, tuy nhiên chưa thành công.

Đến ngày 28.5, sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, ca can thiệp lần thứ hai đã thành công tốt đẹp.