Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Sẽ có cuộc đại sắp xếp các trường đại học

Tại hội nghị Giáo dục đại học tổ chức ngày 18-9, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, Nghị quyết 71-NQ/TW (Nghị quyết 71) mong muốn các trường đại học phát triển tốc độ nhanh, mạnh hơn, định hướng rõ ràng hơn nữa, từ đó có được đội ngũ nhân lực trình độ cao, đặc biệt trong các lĩnh vực quốc gia đang có nhu cầu lớn.

Sẽ có cuộc đại sắp xếp các trường đại học﻿

Nghị quyết đặt yêu cầu rất cao về chất lượng và vấn đề đào tạo nhân tài; nhất là với các trường đại học công lập, tính định hướng, tính chỉ huy, tính dẫn dắt phải cao hơn. Cùng với đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập phát triển.

Cạnh đó, theo ông Sơn, cũng có những băn khoăn, lo lắng, có những câu hỏi lớn được đặt ra.

Đơn cử, nếu không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập, thực hiện bí thư cấp uỷ kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục thì sẽ triển khai thế nào? Việc sắp xếp, thu gọn đầu mối, sáp nhập các trường sẽ được thực hiện ra sao?