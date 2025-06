Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo đẩy mạnh xử lý tội phạm sản xuất hàng giả

Ngày 3/6, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 5/2025, triển khai công tác tháng 6/2025.

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, trong tháng 5, lực lượng công an đã triển khai quyết liệt các mặt công tác, qua đó giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng môi trường an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thành công các sự kiện, hoạt động lớn của đất nước.