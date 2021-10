Bồ trẻ chồng cũ Lệ Quyên chụp nội y sexy ngút ngàn

Mới đây, Cẩm Đan vừa chia sẻ trên trang cá nhân hậu trường của một buổi chụp ảnh nội y khiến dân mạng thả tim không ngớt.

Your browser does not support the video tag.

Hậu trường chụp nội y "bỏng mắt" của Cẩm Đan.



Cẩm Đan chỉ mặc một chiếc bralette ren màu trắng cùng với quần jeans là đã đủ đốn tim fan.