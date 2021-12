Bố Tiến Linh: 'Tôi không thể ngủ được khi con trai chưa ghi bàn'

Trước trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Campuchia, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Tiến Quyền - bố cầu thủ Nguyễn Tiến Linh, để lắng nghe tâm sự của ông trước trận đối đầu này.

Vợ chồng ông Quyền kết hôn năm 1996. Một năm sau họ sinh con trai đầu lòng, đặt tên là Nguyễn Tiến Linh.



Hiện vợ chồng ông Quyền kinh doanh quán cà phê sân vườn. Ông Quyền cho biết, từ khi Tiến Linh được ghi tên vào thi đấu cho ĐTQG, quán của ông đông khách hơn hẳn.



"Cả mùa 'AFF Cup' này, trận bóng nào quán tôi cũng đông khách. Họ đến ngồi kín chỗ, xe phải để hẳn ra đường", ông bố quê Hải Dương nói.



Khách đông, vợ chồng ông cũng tất bật với việc lau bàn, bê nước, trông xe cho khách nên không được xem bóng đá trọn vẹn.



Ngoài ra, ông Nguyễn Tiến Quyền tiết lộ: "Sau trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia, bản thân Tiến Linh rất áp lực khi có nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn thắng.



Tôi có đọc được nhiều bình luận chê bai con mình, thực sự tôi buồn 1 con tôi buồn gấp 10 lần, tôi không thể nào ngủ được khi Tiến Linh còn chưa ghi bàn".

Gia đình cầu thủ Nguyễn Tiến Linh (Ảnh:FBNV).

"Sau trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia, mẹ Quang Hải có gọi điện động viên mẹ Tiến Linh, chuyện cộng đồng mạng bình luận khen chê như cơm bữa, cho nên cố gắng vượt qua.



Con mình đá hay thì người ta khen, khi đá không vào người ta sẽ chê bai, bản thân Quang hải cũng đã từng gặp phải vấn đề này", ông Quyền chia sẻ.



"Rất nhiều khách ở quán tôi dùng những lời khó nghe để mắng cầu thủ. Tiến Linh nhà tôi cũng bị mắng. Trực tiếp nghe những lời đó, vợ chồng tôi chỉ biết khóc vì thương con, thương các cháu.



Trong bóng đá, ngoài tài năng còn có may rủi. Không cháu nào muốn mắc sai lầm khi vào sân thi đấu. Tôi luôn dặn con vào sân phải thi đấu hết mình", ông Quyền nói.



"Sau vòng loại thứ 3, Tiến Linh gặp chấn thương ở chân nên Linh không thể thi đấu hết trận, tôi không muốn lấy đây là lý do bao biện cho con.



Tuy nhiên, cầu thủ không phải lúc nào cũng chơi hay được, cũng có lúc chơi hay, lúc chưa may mắn, như thế mới là bóng đá.