Bỏ thuế khoán từ 2026: Đề nghị đánh giá kỹ tác động đến hộ kinh doanh

Báo cáo tóm tắt thẩm tra sơ bộ dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho hay, đối với các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ chuyển từ cơ chế khoán sang kê khai, về cơ bản doanh thu kê khai theo hóa đơn sẽ tăng cao hơn so với mức khoán mà các hộ đang áp dụng.

Theo đó, gánh nặng về thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân) của các hộ kinh doanh sẽ thay đổi đáng kể.

“Do đó, thường trực cơ quan thẩm tra đề nghị cơ quan soạn thảo cần tính toán, đánh giá kỹ tác động của việc thay đổi nghĩa vụ thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Trường hợp cần thiết (nếu sự thay đổi về doanh thu theo kê khai so với các mức khoán đang thực hiện là quá lớn), đề nghị cân nhắc phương án điều chỉnh lại các mức thuế suất (trong các luật chính sách) để giảm gánh nặng về thuế đối với các đối tượng liên quan.