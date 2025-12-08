Bố thu tiền thuê nhà của con gái 6 tuổi, phía sau là cách dạy con gây bão mạng

Bố thu tiền thuê nhà của con gái 6 tuổi. Ảnh: People

Michael Madden, làm quản lý tại một công ty cơ khí ở miền Trung Texas, Mỹ, đã chứng kiến nhiều bậc phụ huynh gặp khó khăn trong việc dạy con về kỹ năng quản lý tiền bạc cơ bản.

Khi trở thành bố, anh quyết tâm nuôi dạy con cái theo cách khác. Anh bắt đầu giáo dục tài chính cho con từ rất sớm.

Gần đây, anh đã thiết lập một bảng việc nhà cho cô con gái Rose, đang chuẩn bị vào lớp 1. Rose sẽ nhận điểm cho những hành vi tích cực như đánh răng không cần nhắc, dọn dẹp nhà cửa, hay hoàn thành các công việc nhỏ.

Khi đạt 25 điểm, bé sẽ được "trả công" 5 USD (hơn 131.000 đồng) và nếu đạt 30 điểm, bé sẽ nhận thêm tiền thưởng.