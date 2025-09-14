Bố thợ xây, mẹ đan nón nuôi 3 con thành kỹ sư, bác sĩ nội trú, du học sinh Pháp

Bố mẹ lam lũ nuôi 3 con thành tài

Lê Thị Bích Ngọc (SN 1999), con út trong gia đình, cho biết cô rất bất ngờ khi câu chuyện của mình nhận được nhiều sự quan tâm và lời khen ngợi về cách dạy con của bố mẹ cũng như nỗ lực không ngừng của 3 anh em.

Ngọc (mặc váy vàng) chụp ảnh cùng bố mẹ, anh trai, và chị gái song sinh

“Nhà tôi chỉ là một trong số rất nhiều gia đình nông thôn Việt Nam làm được điều ấy. Tuy nhiên, tôi tin bố mẹ có quyền tự hào về các con và những thành quả hôm nay”, Ngọc chia sẻ.

Bố mẹ Ngọc là ông Lê Văn Hòa (SN 1969) và bà Hoàng Thị Thiết (SN 1973). Anh trai cả Lê Tiến Hiệp (SN 1995) tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, hiện là kỹ sư cơ khí. Chị gái sinh đôi của Ngọc là Lê Thị Ngọc Bích tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội, đang học thạc sĩ tại Pháp. Còn Ngọc tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, là một trong 400 người trúng tuyển bác sĩ nội trú cách đây 2 năm.