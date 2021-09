Bộ tam Bảo Kun, Hà Nhi, Anh Tú ‘ẵm nóng’ 12 triệu tiền thưởng tại Đại chiến âm nhạc

Đây quả là màn đấu ngang tài ngang sức khi số điểm liên tục lên xuống chóng mặt. Trong vòng nghe nhạc đoán tên, đội Bình bông, Nải chuối lại thắng thế do am hiểu các thể loại nhạc nước ngoài và nhạc phim.

Chỉ trong 5, 6 giây nhạc dạo ngắn ngủi, đội vinh danh đoán “không trượt phát nào” bài Seasons in the sun và Skyfall – nhạc phim nổi tiếng Điệp viên 007: Tử địa Skyfall do giọng ca đình đám “Họa mi Anh” Adele thể hiện khiến đội đối thủ nể phục.

"Đội kia tuổi gì" gồm Đại Nhân - Băng Di - Trang Pháp khởi động vòng Đại chiến ẳm trọn 30 điểm

Ở diễn biến khác, mặc dù đoán được ca khúc thiếu nhi nhưng Anh Tú lại không nhớ được bản hit một thời Cho em một lần yêu của Đông Nhi. Quốc Bảo liền có pha “phạt nhẹ” cựu thành viên thuộc công ty Đông Nhi – Ông Cao Thắng ngay trên sóng khiến mọi người bật cười.

Mặc dù đoán nhạc “bách phát bách trúng” bộ ba bạn thân Đại Nhân - Băng Di - Trang Pháp “tái hợp” vẫn thua đội của Bảo Kun – Hà Nhi – Anh Tú vì họ quá thuộc lời bài hát

Tại vòng cuối Đội kia tuổi gì lại lật ngược tình thế và gỡ màn thắng nhờ thuộc lòng lời bài hát. Kết quả chung cuộc, đội Đại Nhân – Băng Di – Trang Pháp nhận được 8 triệu đồng, đội Bảo Kun – Hà Nhi – Anh Tú về nhất nhận được 12 triệu đồng tiền thưởng.