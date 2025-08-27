Bộ Tài chính muốn điều chỉnh thuế xuất khẩu vàng xuống 0%

Báo cáo của Hội đồng Vàng thế giới (WGC) cho thấy, giá vàng thế giới quý IV/2024 tăng khoảng 28-30% so với đầu năm (cao nhất kể từ năm 2010) và tiếp tục lập đỉnh mới khi sang năm 2025. Tính trung bình quý I/2025, giá vàng thế giới tăng khoảng 38-39% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại Việt Nam, theo số liệu của Cục Thống kê, từ đầu năm 2025, chỉ số giá vàng trong nước so với tháng liền kề trước đó và so với cùng kỳ năm trước liên tục tăng mạnh.

Cụ thể, so với tháng liền kề trước đó, chỉ số giá vàng tháng 2/2025 tăng 4,72%; tháng 3/2025 tăng 4,68%; tháng 4/2025 tăng 10,54%; tháng 5/2025 tăng 10,47%; riêng tháng 6/2025, chỉ số giá vàng trong nước giảm nhẹ 1,27%. So với cùng kỳ năm trước, mức tăng lần lượt qua các tháng là 32,57%; 32,68%; 37,14%; 45,95% và 48,01%. Bình quân 6 tháng đầu năm, chỉ số giá vàng tăng 37,4%.

Bộ Tài chính cho biết, giá của mặt hàng đồ trang sức biến động cùng chiều với giá vàng trong nước.

Cụ thể, tháng 2/2025 tăng 4,32% so với tháng trước; tháng 3/2025 tăng 3,73%; tháng 4/2025 tăng 7,32%; tháng 5/2025 tăng 10,64%; riêng tháng 6/2025 giảm 1,34%.