Bộ Tài chính đã trình Chính phủ phương án thu thuế TNCN mua bán vàng miếng

Chính phủ yêu cầu Luật Thuế thu nhập cá nhân phải quy định rõ thu nhập từ giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế. Quy định này nhằm tăng tính minh bạch và hạn chế đầu cơ vàng. Bộ Tài chính được giao phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thống nhất nội dung này trong dự thảo luật.

Liên quan đến vấn đề trên, tại họp báo thường kỳ của Bộ Tài chính chiều 3/10, ông Lưu Đức Huy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), cho biết, vàng có nhiều loại như vàng miếng, vàng nguyên liệu, vàng trang sức mỹ nghệ... Các giao dịch vàng này đều có các sắc thuế liên quan.

Chẳng hạn, thuế nhập khẩu với vàng miếng là 0%. Với vàng trang sức mỹ nghệ, Cục đã báo cáo Bộ Tài chính, trình Chính phủ và sẽ ban hành trong thời gian tới. Theo đó, thuế xuất khẩu với vàng trang sức mỹ nghệ là 0%.