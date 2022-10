Bổ sung sắt và kẽm cho trẻ cùng lúc - liệu có nên?

Theo Ths.Bs Lê Thị Hải- nguyên Giám đốc Trung tâm khám tư vấn dinh dưỡng trẻ - Viện Dinh dưỡng Quốc gia - Chủ tịch Chi hội Dinh dưỡng Nhi khoa Việt Nam, nước ta đã có chương trình phòng chống thiếu máu, thiếu sắt do Viện Dinh dưỡng Quốc gia chủ trì và triển khai từ những năm 80 nhưng tới hiện tại, vẫn chưa có chương trình nào về phòng chống thiếu kẽm. Tỉ lệ thiếu sắt và kẽm ở trẻ em Việt Nam nhất là trẻ dưới 5 tuổi vẫn đang tồn tại ở mức cao.

Theo Ths.Bs Lê Thị Hải, các chuyên gia dinh dưỡng nhận thấy thời điểm tới đây, trong chiến lược truyền thông dinh dưỡng, cần tăng cường truyền thông về việc bổ sung đầy đủ các vi chất dinh dưỡng đặc biệt là sắt và kẽm, bởi hai vi chất này đóng vai trò vô cùng quan trọng với sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.

Trong chế độ ăn hằng ngày, cơ thể chỉ hấp thu được 5-15% lượng sắt và 10-30% kẽm của thực phẩm

Ths.Bs Hải cho biết, sau 6 tháng, tỉ lệ thiếu kẽm và sắt ở trẻ tăng cao và thường thiếu cùng nhau. Lý do bởi, tới 6 tháng, trẻ mới bắt đầu tập ăn dặm (thường ăn tinh bột trước, ăn đạm rất ít, ăn thăm dò do hệ tiêu hóa của trẻ còn non nớt và có thể dị ứng với đạm dẫn tới tiêu chảy).