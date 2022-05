Bố sát hại mẹ để lại 5 đứa trẻ, ông ngoại xót xa: 'Con mất mà tôi không có nổi 100 nghìn'

Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, bà con hàng xóm, hậu sự chị N. mới được chuẩn bị hoàn thiện

Vài năm sau, N. quyết định đi thêm bước nữa cùng Nguyễn Tấn Phúc (36 tuổi, ngụ cùng xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An). Gần 10 năm trời bên nhau, chị N. có thêm với Phúc 3 người con nữa.

Ông Nhàn trầm ngâm nói: "Năm 2017, Phúc từng xảy ra mâu thuẫn và đánh tôi. Nhưng vì thương con, tôi bỏ qua tất cả để nó sống tiếp. Những cuộc cãi vã, xung đột ngày một dày hơn. Đỉnh điểm, ngày 29 Tết năm nay, Phúc nhận tiền lương thì đi nhậu cùng bạn bè. Trái cây, bông vợ mua sẵn, hắn cũng không phụ giúp. Trong khi đó, N. quần quật làm việc ở tiệm tóc của em gái tối mới về đến nhà, hai vợ chồng cãi vã rồi dẫn đến quyết định ly hôn".

Ba người con của chị N.

"Đêm 14/5, sau khi nhậu say, Phúc lại đến nhà tìm N. để kiếm chuyện quậy phá. Đây là lần thứ 4 chuyện này xảy ra. Đầu tiên, nó đâm hụt con tôi gãy cán dao, N. có nhặt lên đưa tôi coi. Tôi ở bên cạnh cùng anh trai của N. chạy vụt qua can ngăn khiến hắn lấy xe rời đi.

Những tưởng mọi chuyện sẽ tiếp tục như trước, Phúc kiếm chuyện rồi bỏ đi nhưng lần này hắn đã quay lại. Chỉ 5-7 phút sau, khi con gái tôi đứng ở cây mãng cầu trước nhà thì Phúc đã vào sát bên rồi cặp cổ, gây án.

Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức không ai có thể tưởng tượng được. Tôi còn nhớ sau khi gây án xong, hắn còn cự cãi với mọi người trong nhà rồi gục xuống bên N. và nói: "Anh xin lỗi em". Gia đình chúng tôi quá bàng hoàng vì tội ác mà Phúc gây ra", ông Nhàn đau khổ chia sẻ.

Hiện tại, Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã bắt và bàn giao nghi phạm giết vợ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

"Không để cho đứa cháu nào rời đi"

Suốt 4 ngày qua, ông Nhàn chỉ nhấp những ngụm nước trà đắng chát mà không thể ăn uống gì cả. Chỉ vài ngày trước, N. vẫn là đứa con gái hiếu thảo, ngoan hiền. Vậy mà vì bi kịch gia đình, N. mãi mãi rời xa vòng tay của ông.

"Lúc chuyển N. đến bệnh viện, em gái N. đã khóc rất nhiều và hứa rằng, dù bất kì giá nào, gia đình cũng sẽ chăm sóc 5 đứa nhỏ. Chúng tôi rất khó khăn, mẹ N. đi nhặt ve chai và bán nước mía, tôi thì làm thợ hồ theo thời vụ.

Lúc sinh thời, con gái tôi cũng sống trong cảnh thiếu trước hụt sau. Hết gạo, tôi gọi nó qua nhà lấy, đùm bọc nhau mà sống. Mẹ mất khi 5 đứa còn quá nhỏ. Hai đứa út là cặp sinh đôi, mấy ngày nay nó cứ khóc đòi mẹ. Vợ chồng tôi thấy cảnh đó mà xót xa ruột gan.

Tôi biết rằng, để 5 đứa ở nhà nuôi thì cuộc sống sẽ còn biết bao nhiêu khó khăn. Nhưng, tôi quyết sẽ không để đứa nào rời đi, sống với ông bà có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Chúng tôi sẽ thay N. chăm sóc chúng", ông Nhàn nói.