Bỏ Santafe trên cầu, người đàn ông nghi nhảy sông tự vẫn

Trưa 2/12, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thông tin, lực lượng chức năng phối hợp với gia đình nạn nhân vừa tìm thấy thi thể người đàn ông để lại ô tô, nghi nhảy cầu Bến Thủy tự tử.