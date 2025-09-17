Bỏ rơi bé trai 3 tuổi dẫn đến tử vong, mẹ và người tình lĩnh án tù

Ngày 17-9, Tòa án nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm vụ cháu bé 3 tuổi bị mẹ bỏ rơi dẫn tới tử vong. Toà tuyên bị cáo Trần Thị Hồng Nhung (26 tuổi, ngụ xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ) - mẹ cháu bé và Nguyễn Vũ An (28 tuổi là bạn trai của Nhung, ngụ xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, Long An cũ) phạm tội “Vô ý làm chết người”. Mức án dành cho Nhung là 3 năm 6 tháng tù và An 2 năm 6 tháng tù.

Theo toà, hành vi của Nhung và An là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến tính mạng trẻ nhỏ.