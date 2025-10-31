Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ Chiến tranh Mỹ và Bộ Ngoại giao Mỹ ký kết bản ghi nhớ

Bản ghi nhớ được xây dựng nhằm hiện thực hóa các cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước trong Tuyên bố chung năm 2023 về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Mỹ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Đại tá Cấn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Khoa học quân sự, Chánh Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Văn phòng 701) cho biết, bản ghi nhớ được ký kết nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác về khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam trong 5 lĩnh vực.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Đại sứ Mỹ Marc Knapper ký kết bản ghi nhớ.

Hai nước hợp tác khắc phục hậu quả ô nhiễm bom mìn, vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam; cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam. Hai nước cũng sẽ hợp tác xử lý dioxin ở sân bay Biên Hòa; duy trì hỗ trợ tìm kiếm, quy tập, định danh hài cốt liệt sĩ Việt Nam.