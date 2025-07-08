Bộ Quốc phòng thông tin lực lượng nước ngoài tham gia diễu binh kỷ niệm Quốc khánh

Chiều 7/8, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2025, Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) đã cập nhật những thông tin mới nhất về công tác chuẩn bị diễu binh, diễu hành A80 nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết, công tác tổ chức diễu binh, diễu hành A80 được Trung ương giao cho Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP. Hà Nội và các ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan. Sự kiện sẽ được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình vào sáng ngày 2/9.

Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành nhân Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2025).

Về thông điệp của diễu binh, diễu hành A80, Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết, sự kiện này, khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đồng thời, thể hiện sự phát triển lớn mạnh không ngừng của Quân đội nhân dân, dân quân tự vệ và Công an nhân dân dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sự kiện còn giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tinh thần đại đoàn kết dân tộc; khắc sâu đạo lý “uống nước nhớ nguồn”; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

"Cuộc diễu binh, diễu hành A80 mang ý nghĩa biểu dương sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân; khẳng định ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong mọi tình huống. Sự kiện được tổ chức trọng thể, trang nghiêm, chính quy, an toàn, tiết kiệm; lực lượng tham gia tinh gọn, hiện đại; thể hiện tính thống nhất, kỷ luật của lực lượng vũ trang nhân dân, bản sắc văn hóa và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam", Thiếu tướng Tống Văn Thanh nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành là lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; lực lượng pháo lễ; lực lượng không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành, trong đó có 4 khối nghi trượng và 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân, gồm 26 khối do Quân đội đảm nhiệm và 17 khối do Bộ Công an đảm nhiệm.

"Sẽ có các khối quân đội nước ngoài tham gia diễu binh, diễu hành. Dự kiến, mời 4 nước là Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia. Đến thời điểm hiện tại, đã có Lào và Campuchia nhận lời. Với, Trung Quốc và Nga, phía Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc để xác định lực lượng tham gia", Thiếu tướng Tống Văn Thanh nói.

Cuộc diễu binh, diễu hành cũng có sự tham gia của lực lượng xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an, lực lượng diễu binh trên biển, 12 khối diễu hành quần chúng và 1 khối văn hóa - nghệ thuật. Lực lượng đứng làm nền, gồm tiêu binh lễ đài, 11 khối quân đội và 7 khối công an. Lực lượng xếp hình, xếp chữ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

Cập nhật về kết quả tập luyện của các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã chỉ đạo tổ chức huấn luyện các lực lượng tham gia nhiệm vụ từ đầu tháng 5 năm 2025. Theo đó, đã tổ chức hợp luyện 4 buổi và tổng hợp luyện 2 buổi vào ngày 17/7 và gần nhất là ngày 5/8.

Qua các lần luyện tập, chất lượng các khối đều đạt tốt, thực hiện đúng chương trình huấn luyện. Tinh thần, trách nhiệm, sức khỏe và điều kiện kỹ thuật của các khối đều sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ chính trị.