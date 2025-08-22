Bộ Quốc phòng công bố điểm chuẩn của các trường Quân đội năm 2025

22/08/2025 20:41

Chiều 22-8, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng công bố điểm chuẩn tuyển sinh từ kết quả thi tốt nghiệp THPT vào các học viện, trường Quân đội năm 2025.

Chi tiết điểm chuẩn tuyển sinh vào các trường Quân đội năm 2025 như sau:

Năm 2025, các trường Quân đội tuyển sinh hơn 4.200 chỉ tiêu đào tạo cán bộ cấp phân đội trình độ đại học; có 4 trường sĩ quan, trường cao đẳng tuyển sinh đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật, riêng Trường Sĩ quan Không quân tuyển sinh cả trình độ đại học và cao đẳng. Có 4 học viện tuyển thí sinh nữ, gồm: Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Quân y, Học viện Khoa học Quân sự, Học viện Hậu cần.

Các trường Quân đội thực hiện 3 phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Quốc phòng; xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức; xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh được đăng ký tham gia xét tuyển tất cả các phương thức tuyển sinh.

