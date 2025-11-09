Bỏ qua iPhone 17 Pro, iPhone 18 Pro có những gì đáng mong đợi?

Nếu bạn đang cân nhắc bỏ qua iPhone 17 Pro và muốn biết iPhone 18 Pro sẽ mang đến điều gì, dưới đây là tổng hợp những điểm nổi bật đang được giới phân tích và truyền thông quốc tế đề cập.

Face ID dưới màn hình

Hồi tháng 4/2023, nhà phân tích Ross Young từng công bố lộ trình phát triển cho thấy iPhone 17 Pro sẽ là thế hệ đầu tiên có Face ID ẩn dưới màn hình. Tuy nhiên, đến tháng 5/2024, ông lại cho biết thay đổi này đã bị hoãn đến năm 2026.

iPhone 18 Pro Max sẽ có cảm biến Face ID dưới màn hình. Ảnh: Macrumors

Nếu kịch bản đó diễn ra, điều này đồng nghĩa với việc Face ID dưới màn hình có thể lần đầu tiên xuất hiện trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vào năm sau.

Ross Young dự đoán việc đưa Face ID xuống dưới màn hình sẽ giúp Dynamic Island nhỏ gọn hơn đáng kể so với hiện tại, mang lại diện tích hiển thị rộng rãi hơn.