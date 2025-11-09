Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào

Năm 2022, sau một vụ tai nạn giao thông, bố của Phương – anh Trần Xuân Hồng (SN 1986) – qua đời. Trước khi mất, anh hiến tạng cứu sống người khác, trong đó có vợ mình.

Ngồi phía dưới, Trần Duyên Phương (SN 2011, phường Phú Mỹ, TPHCM) cũng lặng lẽ lau nước mắt. Cha của cô bé đã hiến tạng cứu người.

Trên sân khấu, chiếc màn hình lớn chiếu đoạn phim về những gia đình có người thân hiến tạng nhân đạo. Những chia sẻ đầy xúc động khiến cả khán phòng nghẹn ngào.

Trước đó, chị Phạm Thị Hồng Danh (SN 1987, mẹ của Phương) mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận hàng tháng. Thương vợ bệnh nặng, anh Hồng từng mong muốn hiến thận cho vợ nhưng không chia sẻ với gia đình.

Duyên Phương nhớ lại: “Con chưa bao giờ nghe bố nói sẽ hiến tạng, cho đến một ngày vào năm 2022. Hôm ấy, mẹ con mới đi chạy thận ở bệnh viện về nên trông rất mệt mỏi, yếu ớt.

Tự nhiên bố con nói 'nếu mất, bố sẽ hiến thận cho mẹ con'. Thời điểm mẹ con bệnh nặng, bố mất tinh thần nên hay uống rượu. Hôm đó, bố nói câu nói ấy khi đã uống rượu nên con nghĩ bố nói đùa.

Con và chị gái (SN 2009) còn hỏi lại rồi dùng điện thoại ghi hình lời bố nói để làm kỷ niệm. Nhưng thật không ngờ, chỉ một ngày sau, bố bất ngờ gặp tai nạn rồi qua đời".

Hôm ấy, anh Hồng cùng vợ đến nhà bạn. Chị Danh về trước, còn anh nán lại. Trên đường đi mua đồ cùng con, chị bắt gặp một vụ tai nạn. Khi thấy chiếc xe máy và đồng hồ quen thuộc, chị hoảng hốt, rồi nhận tin dữ chồng đang cấp cứu tại bệnh viện.