Bộ phim Việt tranh giải quan trọng tại Liên hoan phim châu Á New York 2025

Liên hoan phim châu Á New York (New York Asian Film Festival - NYAFF) lần thứ 24 đang diễn ra từ ngày 11 đến 27/7/2025. Với chủ đề "Cinema as Disruption" - tôn vinh những tác phẩm táo bạo, phá vỡ khuôn mẫu và khiêu khích định kiến. Liên hoan phim năm nay quy tụ trên 100 phim, với hơn 75 buổi ra mắt với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Đáng chú ý, bộ phim Việt mang tên Skin of youth - Ồn ào tuổi trẻ sẽ tham gia tranh giải ở hạng mục quan trọng nhất Uncaged Award cùng với 7 phim khác của châu Á.