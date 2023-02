Bộ phim tài liệu về MH370 sẽ sớm ra mắt trên nền tảng Netflix

Các khách mời được phỏng vấn trong bộ phim tài liệu bao gồm tác giả Jeff Wise, người đã viết cuốn sách “The Plane That Was not There: Why We Haven't Found MH370” (Chiếc máy bay đã không có ở đó: Tại sao chúng ta không tìm thấy MH370) và nhà báo Florence De Changy Luise Malkinson - người nổi tiếng phim trường năm 2022 với vai diễn trong phim “Catching A Predator” - đạo diễn bộ phim “MH370: The plane that disappeared” (MH370 chiếc máy bay đã biến mất).

Chiếc máy bay Boeing 777 thực hiện chuyến bay MH370 chở 239 hành khách và phi hành đoàn trong hành trình từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh đã biến mất một cách bí ẩn ngày 8/3/2014.

Nhà chức trách Malaysia cho biết các dữ liệu vệ tinh cho thấy máy bay này đã chệch khỏi đường bay đã định và hướng ra vùng biển phía Nam Ấn Độ Dương.