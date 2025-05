Bộ phim mở màn Cannes nhận tràng pháo tay 5 phút gây tranh cãi

Phần lớn các bài hát trong phim là những bản hit cũ của Céline Dion, Claude François, Michel Delpech... được phối lại bởi một đội ngũ gồm bảy nhà soạn nhạc. The Hollywood Reporter so sánh phim giống như bản “karaoke điện ảnh” hoặc danh sách phát Spotify những bài hát yêu thích hơn là một nhạc kịch chính thống.

Phong cách này gợi nhớ đến Same Old Song (1997) của Alain Resnais, phim ca nhạc pop từng gây tiếng vang trong nước nhưng không được chú ý nhiều ở thị trường quốc tế. Theo chuyên gia, Leave One Day nhiều khả năng cũng sẽ đi theo con đường đó: chiếm được cảm tình từ khán giả nói tiếng Pháp, nhưng khó tạo hiệu ứng toàn cầu, dù Juliette Armanet vẫn là ngôi sao lớn ở quê nhà.

Bị chê “ngây ngô, sáo mòn”, phim đầu tay của Bonnin khó vươn ra thế giới

Dù có phần trình diễn âm nhạc thú vị và sự xuất hiện của ngôi sao ca nhạc nổi tiếng, Leave One Day vẫn không tránh khỏi những đánh giá tiêu cực từ giới phê bình. The Hollywood Reporter dành lời khen cho phong cách dễ thương, ấm áp của bộ phim nhưng cho rằng tác phẩm thiếu chiều sâu, không có gì mới mẻ và không để lại dư vị sau khi xem.