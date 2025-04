Bộ phim kinh dị “Sinners” gây bão phòng vé Bắc Mỹ dịp lễ Phục sinh

Vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng các bộ phim ăn khách nhất tuần qua tại Bắc Mỹ thuộc về “A Minecraft Movie,” bộ phim hài chuyển thể từ trò chơi điện tử nổi tiếng, với doanh thu 41,3 triệu USD trong tuần thứ 3 công chiếu.

Phim hiện đã thu về 344,6 triệu USD tại Bắc Mỹ và 720,8 triệu USD toàn cầu, được kỳ vọng trở thành “bom tấn tỷ USD” đầu tiên của năm 2025.

Các vị trí tiếp theo trong top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ gồm:

3. "The King of Kings," 17,3 triệu USD

4. "The Amateur," 7,2 triệu USD

5. "Warfare," 4,9 triệu USD

6. "Drop," 3,4 triệu USD

7. "Colorful Stage! The Movie: A Miku Who Can't Sing," 2,8 triệu USD

8. "Pride and Prejudice" (bản phát hành kỷ niệm 20 năm ra đời), 2,7 triệu USD

9. "The Chosen: Last Supper Part 3," 1,7 triệu USD

10. "Snow White," 1,2 triệu USD./.