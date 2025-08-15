Bộ phim khuấy đảo 17 quốc gia, ai xem cũng khóc

Bộ phim hoạt hình của Indonesia mang tên Jumbo và người bạn diệu kỳ sau khi đạt được thành công ở quê nhà đã được công chiếu tại 17 quốc gia, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia và Singapore, từ tháng 6. Phim nhận được những đánh giá cao của khán giả quốc tế nhờ thông điệp nhân văn, giàu ý nghĩa. Hành trình phiêu lưu của cậu bé bị bắt nạt Don khiến khán giả không cầm được nước mắt.

Don - cậu bé thường bị trêu chọc bằng biệt danh “Jumbo” sống với bà nội sau khi bố mẹ (cả hai đều là nhà văn) qua đời. Don luôn yêu quý cuốn truyện cổ tích mà bố mẹ để lại.

Câu chuyện được chia thành 5 chương, mâu thuẫn chính bắt đầu khi cuốn sách quý giá Don định dùng để thi tài năng bị một bạn học tên Atta đánh cắp. Don cùng hai người bạn thân là Nurman và Mae lên đường giành lại sách. Trong hành trình đó, họ gặp Meri - một cô bé đến từ chiều không gian khác, đang đi tìm cha mẹ mất tích.