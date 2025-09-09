Bộ phim đạt điểm 100% của Lee Byung Hun, Son Ye Jin

Điểm tuyệt đối

Tham gia Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 82, No Other Choice (Không còn lựa chọn nào khác)của đạo diễn Park Chan Wook là một trong những ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng quan trọng nhất - Sư tử vàng. Tuy nhiên, phim chỉ giành được Giải đặc biệt của ban giám khảo (Special Jury Prize).

Đây rõ ràng không phải khởi đầu quá lý tưởng cho tác phẩm được Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) lựa chọn làm đại diện tham gia tranh giải tại Oscar 2026.

Trở lại năm 2019, Parasite (Ký sinh trùng) của đạo diễn Bong Joon Ho đoạt giải Cành cọ Vàng khi ra mắt lần đầu tại Liên hoan phim quốc tế Cannes, bắt đầu chuỗi thành tích ấn tượng và kết thúc bằng 4 giải Oscar, bao gồm cả Phim hay nhất.

Đạo diễn Park Chan Wook cùng dàn diễn viên chính gồm Lee Byung Hun, Son Ye Jin và Park Hee Soon tại LHP Venice 2025. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, No Other Choice không phải hoàn toàn hết hy vọng. Khác với chiến thắng đầy thuyết phục của Parasite, chủ nhân giải Sư tử Vàng 2025 - Father Mother Sister Brother của Jim Jarmusch bị phản đối dữ dội. Cái tên nhận được nhiều sự đồng tình là The Voice of Hind Rajab của nữ đạo diễn Pháp gốc Tunisia Kaouther Ben Hania, bộ phim xoay quanh cái chết có thật của bé gái 5 tuổi Hind Rajab ở Dải Gaza, với tràng pháo tay dài 23 phút đi vào lịch sử.

Thế nhưng, theo nhà phê bình Peter Bradshaw của The Guardian, The Voice of Hind Rajab chỉ xứng đáng được vinh danh hơn Father Mother Sister Brother. Nếu nhìn nhận tổng thể, Below the Clouds của Francesco Rosi, No Other Choice hoặc A House of Dynamite của Kathryn Bigelow gây ấn tượng hơn về mặt chuyên môn.

Theo Ariang News, sau khi công chiếu lần đầu vào ngày 30/8 (giờ địa phương), No Other Choice nhận được tràng pháo tay kéo dài 8 phút 30 giây, phá kỷ lục mà một tác phẩm Hàn Quốc đạt được tại liên hoan phim quốc tế do Parasite thiết lập trước đó (8 phút).

Trên Rotten Tomatoes, phim nhận điểm "cà chua tươi" 100% từ các nhà phê bình, với 26 đánh giá (tính đến chiều 9/9).