Bộ phim bôi xấu ngành bảo hiểm

Tranh cãi đó lan sang Cuộc đời tươi đẹp. Dù Tôn Lệ khắc họa được sự đau đớn, tuyệt vọng khi bị phản bội khá tinh tế, phần đông vẫn nhận xét vai diễn này “na ná” hình tượng phụ nữ mạnh mẽ, dằn vặt nội tâm mà cô từng thể hiện trong An gia hay Thành phố lý tưởng.

Ngoài ra, Tôn Lệ Dù bị đặt lên bàn cân so sánh với Hồ Hạnh Nhi, nhận xét cô "lép vế" so với nữ phụ. Trong phim, Hồ Hạnh Nhi vào vai Khâu Lệ Tô - nữ tổng tài bề ngoài thành đạt nhưng thực chất là người thứ ba, từng thừa kế tài sản của hai người chồng quá cố và tiếp tục chen chân vào hôn nhân của Hồ Mạn Lê. Khâu Lệ Tô quyến rũ người chồng do Cao Tử Kỳ thể hiện, tạo nên mối quan hệ rối rắm giữa ba người, với sự xuất hiện của Đổng Tử Kiện trong vai con riêng từ cuộc hôn nhân trước. Tuyến truyện đậm chất drama này được cho là yếu tố chính thu hút khán giả.

Việc Tôn Lệ bị "chấm điểm khắt khe" bắt nguồn từ chính vị thế và kỳ vọng quá lớn mà khán giả dành cho cô. Người xem kỳ vọng cô sẽ có cú tái xuất bùng nổ sau ba năm vắng bóng. Tuy nhiên, cả hai bộ phim mới đều bị đánh giá là an toàn, chưa đủ đột phá.

Nhiều ý kiến nhận xét Hồ Hạnh Nhi ghi điểm nhờ sự biến hóa linh hoạt, trong khi Tôn Lệ lặp lại hình tượng cũ. So với năm 2017 - thời điểm cả hai cùng góp mặt trong Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn - Hồ Hạnh Nhi đã "thoát vai" rõ rệt, còn Tôn Lệ vẫn loay hoay trong vùng an toàn.

Tuy vậy, sự so sánh này cũng có phần khập khiễng. Vai diễn của Tôn Lệ là phụ nữ bình dân, từng học trung cấp, làm nghề bảo hiểm, sống xa cách với người chồng giáo sư - hình tượng vốn không thể toát lên vẻ hào nhoáng như vai tổng tài của Hồ Hạnh Nhi. Nhưng rõ ràng, với Tôn Lệ, công chúng luôn khắt khe hơn, bởi chính ánh hào quang quá khứ.

Sau hơn một thập kỷ giữ vững vị thế "nữ hoàng phim truyền hình", Tôn Lệ đang bước vào giai đoạn trung niên - khi ngoại hình không còn là lợi thế tuyệt đối. Việc “hết hiệu ứng Chân Hoàn” là điều tất yếu nhưng cũng là cơ hội để cô vượt qua chính mình, mở ra chương mới với những vai diễn đời thường, chân thực và có chiều sâu hơn.