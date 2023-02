Bộ phim 'Bí kíp luyện rồng' sắp có phiên bản người thật đóng

Bộ phim hoạt hình đình đám "How To Train Your Dragon" (tựa Việt: "Bí kíp luyện rồng") phiên bản có người thật đóng (live-action) sẽ ra rạp vào ngày 14/3/2025.

Nhà làm phim Dean DeBlois - người đã viết kịch bản và đạo diễn bộ 3 phim hoạt hình "Bí kíp luyện rồng" lần lượt ra mắt vào năm 2010, 2014 và 2019 - sẽ trở lại viết kịch bản và đạo diễn phiên bản live-action này.