Bộ phận từng bị chê lạc hậu có thể ‘hồi sinh’ nhờ quy định khí thải mới

Từ “quá khứ vàng son” đến sự biến mất của phanh tang trống

Trước thập niên 1970, phanh tang trống từng là hệ thống hãm chính trên hầu hết ô tô. Với thiết kế cơ bản, cơ cấu này hoạt động bằng cách ép các má phanh vào mặt trong của tang trống kim loại để tạo ma sát, giúp xe giảm tốc và dừng lại.

Tuy nhiên, khi tốc độ xe ngày càng cao, hạn chế lớn nhất của phanh tang trống dần lộ rõ là dễ quá nhiệt, dẫn tới hiện tượng bó phanh, phanh không ăn hoặc mất phanh khi sử dụng liên tục.

Đây cũng là lý do khiến nhiều tài xế lái xe sử dụng tang trống luôn phải thận trọng trên các đoạn đèo dốc quanh co.

Trước thập niên 1970, phanh tang trống từng là hệ thống hãm chính trên hầu hết ô tô. Ảnh: Carscoops

Vào những năm 1970, công nghệ phanh đĩa đã bắt đầu phát triển và dần thay thế phanh tang trống, thậm chí phanh đĩa trở thành trang bị tiêu chuẩn trên phần lớn ô tô phổ thông thời điểm đó.

Đến giữa thập niên 1980, phanh tang trống gần như biến mất khỏi bánh trước và chỉ còn giữ lại ở trục sau của những dòng xe cỡ nhỏ, công suất thấp nhờ chi phí rẻ và ít chịu tải phanh.