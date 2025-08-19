Bố ơi mình đi đâu thế: Trung Ruồi lo lắng khi con gái bị ốm

Đã quen với việc liên tục bị bác Leng Keng cùng ê-kíp sản xuất thử thách, nên khi bất ngờ được chương trình tặng một kỳ nghỉ thảnh thơi trên đảo, các ông bố vừa ngạc nhiên vừa cảnh giác. Bố Duy Hưng hài hước nói với mọi người: “Không đơn giản chương trình để cho bạn được thư thái, nghỉ ngơi đâu bạn ơi”.

Ngay từ hành trình ra đảo, các gia đình đã có những trải nghiệm khác nhau: MinHee, Dứa và Audi háo hức ngắm toàn cảnh biển trời từ cáp treo; trong khi Bean và Minh Khôi cùng bố lại thích thú cảm giác lênh đênh trên tàu rẽ sóng. Nhưng điểm đến chung của tất cả chính là “món quà đặc biệt” những căn villa sang trọng, tiện nghi, hướng thẳng ra biển. Trái ngược hoàn toàn với những ngôi nhà đơn sơ, thiếu thốn của các chặng trước, ở đây các bố con được tận hưởng máy lạnh mát rượi, không gian riêng tư và tiếng sóng rì rào ngoài khung cửa, như thể vừa đặt chân đến một thiên đường nghỉ dưỡng.

Buổi chiều, cả đoàn cùng nhau “bung xõa” với chuỗi trò chơi bãi biển. Sôi nổi nhất chính là phần tìm kho báu, khi các bé háo hức chạy khắp bãi cát, đào bới từng góc để lộ ra những chiếc thùng gỗ bí mật giấu phần thưởng bên trong. Chiều muộn, cả đoàn quây quần bên bữa picnic giản dị ngay trên bờ cát, cùng chia sẻ đồ ăn, chuyện trò và ôn lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày.

Các bố con quây quần bên bữa picnic giản dị ngay trên bờ cát

Ngày đầu tiên ở đảo Hòn Tre khép lại bằng một bữa tối ấm cúng bên hồ bơi. Thực đơn đầy ắp món ngon, ánh đèn vàng phản chiếu mặt nước lung linh, xen lẫn tiếng cười đùa rộn rã và âm thanh sóng biển xa xa. Tất cả cùng vẽ nên bức tranh mùa hè trọn vẹn và đáng nhớ.

Cách đây gần 3 tháng, trong buổi họp báo ra mắt “Bố ơi mình đi đâu thế? 2025”, diễn viên hài Trung Ruồi từng thẳng thắn chia sẻ nỗi băn khoăn lớn nhất khi nhận lời tham gia chương trình là sợ con gái Dứa có thể bị ốm. Khi ấy, lời tâm sự này chỉ như một giả định nếu chẳng may rơi vào tình huống xấu. Nhưng ở chặng cuối hành trình tại Khánh Hòa, điều lo sợ ấy đã bất ngờ trở thành sự thật.

Khi bố con đặt chân đến Khánh Hòa, Dứa vẫn tràn đầy năng lượng. Buổi sáng, cô bé hồ hởi mong được ra biển, tắm bể bơi và khám phá những điều mới mẻ. Không ai nghĩ chỉ ít giờ sau, sức khỏe của Dứa lại bất ngờ “tụt dốc”. Trung Ruồi thừa nhận đây là lần hiếm hoi anh phải một mình chăm con gái ốm suốt cả ngày, nên không tránh khỏi lúng túng. Thế nhưng, sự vụng về lại đi kèm tình cảm và sự ân cần. Anh liên tục hỏi han, tìm cách trấn an để con yên tâm nghỉ ngơi, thậm chí pha trò để cô bé mỉm cười giữa lúc mệt mỏi.

Trung Ruồi lo lắng khi con gái bị ốm

Khoảnh khắc Trung Ruồi vừa không kịp ăn tối, vừa loay hoay chăm con, đã trở thành hình ảnh ấm áp, không chỉ cho thấy sự gắn bó của hai bố con, mà còn thể hiện rõ tinh thần của “Bố ơi mình đi đâu thế?” - nơi mỗi chuyến đi không chỉ là những trò chơi hay thử thách, mà còn là những tình huống đời thường, nơi các ông bố học cách kiên nhẫn, chăm sóc và thấu hiểu con hơn.

Với riêng Trung Ruồi, chặng cuối này có lẽ là một kỷ niệm vừa đáng nhớ vừa nhiều cảm xúc. Từ nỗi lo ban đầu ở buổi họp báo đến trải nghiệm thực tế tại Khánh Hòa, anh không chỉ đối diện với “điều sợ nhất” mà còn vượt qua nó, nhờ tình yêu thương dành cho con và sự hỗ trợ từ các ông bố khác trong đoàn.