Bố nữ sinh mong cho con cơ hội sau vụ có hành vi phản cảm với đoàn xe A80

Trao đổi với PV VietNamNet, anh N.B.C (trú tại Xuân Mai, Hà Nội) cho hay rất thất vọng khi xem clip con gái có hành vi phản cảm khi đoàn xe A80 (chở chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9) đi ngang qua.

Anh C. cho biết con gái mới nhập học tại Trường THPT Lâm Nghiệp được 2 hôm. Sự việc xảy ra khi con đang trên đường đi học về, ngồi trên xe máy cùng hai bạn học khác nhưng đều không đội mũ bảo hiểm.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, anh C. gặng hỏi thì con giải thích, do thấy các chú chiến sĩ ngồi trên xe rồi chỉ tay về hướng người đi đường, vì thế, con và các bạn đã đưa ngón tay khiếm nhã muốn trêu chọc lại.

“Đáng buồn là buổi sáng hôm ấy, tôi cùng con trai cũng háo hức ra trước nhà vẫy chào đoàn xe A80 đi qua với cảm xúc rất tự hào, thiêng liêng. Thế nhưng, con gái lại có hành động cợt nhả, đúng trong giai đoạn nhạy cảm của đất nước”, anh C. nói.