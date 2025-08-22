Bộ Nông nghiệp và Môi trường họp khẩn để ứng phó với bão Kajiki

Đây sẽ là cơn bão thứ 11 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và cơn bão thứ 5 trên Biển Đông.
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết: Hiện ATNĐ ở phía Đông Philippines, dự báo đêm nay ATNĐ sẽ vào Biển Đông và mạnh lên thành bão. Sau đó, bão sẽ tiếp tục mạnh lên cấp 10, cấp 11, gió giật cấp 13. Dự báo, cơn bão này có khả năng di chuyển nhanh và có thể đổ bộ vào đất liền nước ta ngày 25 và 26-8. Do ảnh hưởng của bão có khả năng gây mưa tập trung vào các ngày 24 đến 26-8 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các địa phương Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa đến Huế).
Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ NN&MT) cho hay: Các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Huế có 161.354ha nuôi, 31.831 lồng bè, 3.889 chòi canh nuôi thủy sản. Về hồ chứa ở khu vực Bắc Bộ với 2.495 hồ chứa, dung tích trữ trung bình đạt 66-95% dung tích thiết kế; Bắc Trung Bộ 2.323 hồ chứa, dung tích đạt 71-82% dung tích thiết kế.
|Quang cảnh cuộc họp sáng 22-8 tại Hà Nội.
Về tình hình đê điều, trên các tuyến đê biển, đê cửa sông các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Trị có 58 vị trí trọng điểm đê điều xung yếu.
Trên các tuyến đê biển, đê cửa sông các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Quảng Trị có 7 công trình đang thi công dở dang (Hải Phòng 2; Hưng Yên 1; Ninh Bình: 3; Thanh Hóa 1).
Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh: Đây là cơn bão mạnh và chưa có dấu hiệu giảm cấp khi vào đất liền, di chuyển nhanh, có vùng ảnh hưởng rộng, lại xảy ra đúng dịp cuối tuần nên tác động đến nhiều hoạt động ở khu vực ven biển. Đáng lo nhất mưa lớn có khả năng xảy ra ở các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, thời gian mưa khá dài, đặc biệt lượng mưa có nơi khả năng đạt 600-700mm. Do mưa lớn sẽ gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các địa phương này.
Vì vậy, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị Bộ Công Thương rà soát các hồ chứa thủy điện để đảm bảo an toàn, dành dung tích cắt lũ, chống lũ cho hạ du.
Về phía chính quyền các địa phương cần có ngay phương án chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn, chuẩn bị nguồn lương thực, nhất là tại các địa bàn vùng miền núi, đề phòng nguy cơ lũ gây sạt lở, chia cắt giao thông.
Ngoài ra, các địa phương cũng cần chú ý đến các hoạt động trang hoàng chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2-9-1945/2-9-2025): Pa nô, áp phích, cổng chào… để tránh gió bão làm hư hỏng, thiệt hại.