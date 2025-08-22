Bộ Nông nghiệp và Môi trường họp khẩn để ứng phó với bão Kajiki

Đây sẽ là cơn bão thứ 11 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và cơn bão thứ 5 trên Biển Đông.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết: Hiện ATNĐ ở phía Đông Philippines, dự báo đêm nay ATNĐ sẽ vào Biển Đông và mạnh lên thành bão. Sau đó, bão sẽ tiếp tục mạnh lên cấp 10, cấp 11, gió giật cấp 13. Dự báo, cơn bão này có khả năng di chuyển nhanh và có thể đổ bộ vào đất liền nước ta ngày 25 và 26-8. Do ảnh hưởng của bão có khả năng gây mưa tập trung vào các ngày 24 đến 26-8 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các địa phương Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa đến Huế).

Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ NN&MT) cho hay: Các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Huế có 161.354ha nuôi, 31.831 lồng bè, 3.889 chòi canh nuôi thủy sản. Về hồ chứa ở khu vực Bắc Bộ với 2.495 hồ chứa, dung tích trữ trung bình đạt 66-95% dung tích thiết kế; Bắc Trung Bộ 2.323 hồ chứa, dung tích đạt 71-82% dung tích thiết kế.