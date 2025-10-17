Bộ Nội vụ thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2026

Ngày 16/10, Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 9441 về lịch nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Chợ hoa Hàng Lược, Hà Nội. (Ảnh: VGP)

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ tết Âm lịch năm 2026 trong 5 ngày. Gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết từ thứ hai 16/2/2026 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ sáu ngày 20/02/2026 (tức ngày 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Cùng với 5 ngày nghỉ Tết, cán bộ, công chức được nghỉ nối tiếp 4 ngày nghỉ hằng tuần.