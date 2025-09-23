Bổ nhiệm Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Lahore, Pakistan

|Đại sứ Phạm Anh Tuấn chúc mừng ông Fareed, một doanh nhân rất yêu quý Việt Nam được bổ nhiệm làm Lãnh sự danh dự.
Sự kiện có sự tham dự của Thống đốc tỉnh Punjab Sardar Saleem Haider Khan; cựu Bộ trưởng Ngoại giao Khurshid Mahmood Kasuri; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Lahore Mian Abuzar Shaid và đại diện đông đảo các cơ quan ngoại giao tại thành phố Lahore.
Phát biểu tại lễ trao quyết định, Đại sứ Phạm Anh Tuấn nhiệt liệt chúc mừng ông Fareed, một doanh nhân thành đạt, có uy tín tại Lahore và rất yêu quý Việt Nam, được bổ nhiệm làm Lãnh sự danh dự. Đại sứ nhấn mạnh đây là lãnh sự danh dự đầu tiên của Việt Nam tại Pakistan, đánh dấu bước phát triển mới trong việc mở rộng mạng lưới ngoại giao của Việt Nam tại quốc gia Nam Á nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác chính trị, kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân giữa hai nước.
|Đại sứ Phạm Anh Tuấn phát biểu tại sự kiện.
Đại sứ Phạm Anh Tuấn đồng thời bày tỏ tin tưởng vào uy tín, khả năng và nhiệt huyết của ông Rizwan Fareed sẽ là cánh tay nối dài hiệu quả của Đại sứ quán trong việc thúc đẩy thương mại và đầu tư, du lịch, giao lưu nhân dân, hỗ trợ công dân Việt Nam tại trung tâm kinh tế năng động bậc nhất của Pakistan.
Thống đốc Sardar Saleem Haider Khan phát biểu chào mừng bày tỏ sự đánh giá cao đối với sự kiện này, khẳng định Pakistan là điểm đến đầu tư đầy tiềm năng và Chính phủ hiện tại đã tạo điều kiện thuận lợi và đưa ra nhiều ưu đãi để thúc đẩy đầu tư vào quốc gia này.
|Thống đốc tỉnh Punjab kêu gọi các doanh nghiệp Pakistan tăng cường trao đổi, hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam.
Thống đốc Sardar Saleem Haider Khan cũng ca ngợi Việt Nam đã đạt được những tiến bộ kinh tế đáng kể trong những năm gần đây, với kim ngạch xuất khẩu hàng năm đạt trên 400 tỷ USD và kêu gọi các doanh nghiệp Pakistan cần tăng cường trao đổi, hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam, góp phần làm giàu cho doanh nghiệp và đất nước.
Lãnh sự danh dự Rizwan Fareed bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Chính phủ Việt Nam và nhân dân Việt Nam đã tin tưởng giao trọng trách cao quý này. Ông nhấn mạnh sẽ tận dụng mọi cơ hội, kinh nghiệm và mối quan hệ sẵn có để thúc đẩy sự phát triển quan hệ Việt Nam - Pakistan, trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa và hỗ trợ công dân, qua đó góp phần vun đắp và làm sâu sắc thêm tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước.
|Lãnh sự danh dự Rizwan Fareed bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Chính phủ Việt Nam và nhân dân Việt Nam.
Lễ trao quyết định kết thúc bằng nghi thức cắt bánh và chụp ảnh lưu niệm, sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy hơn nữa kết nối, hợp tác để phát triển kinh tế – thương mại, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Pakistan.
Cùng ngày, Đại sứ Phạm Anh Tuấn đã tới dự Lễ khai trương Văn phòng Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại tại Lahore – trung tâm kinh tế năng động của Pakistan. Văn phòng mới sẽ đảm nhận nhiều chức năng quan trọng như hỗ trợ công dân Việt Nam trong các trường hợp cần thiết, thúc đẩy phát triển thương mại và du lịch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các chương trình trao đổi văn hóa – giáo dục.
|Đại sứ Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh việc bổ nhiệm Lãnh sự danh dự tại trung tâm kinh tế hàng đầu của Pakistan đánh dấu bước phát triển mới trong việc mở rộng mạng lưới ngoại giao của Việt Nam
Việc thành lập văn phòng lãnh sự danh dự phù hợp với xu hướng toàn cầu của các quốc gia trong việc mở rộng mạng lưới đại diện lãnh sự nhằm tăng cường phạm vi bao phủ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế song phương và quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc.
Trong khuôn khổ chuyến công tác Lahore, Đại sứ Phạm Anh Tuấn đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Lahore (LCCI), một trong những phòng thương mại năng động và lớn nhất Pakistan. Chủ tịch LCCI Mian Abuzar Shad đề xuất tầm nhìn nâng kim ngạch lên đến 5 tỷ USD bằng cách mở rộng tiếp cận thị trường và tận dụng vị thế chiến lược của Việt Nam trong ASEAN.
Pakistan chủ yếu xuất khẩu ngô, vải cotton, da và sợi, trong khi Việt Nam xuất khẩu đồ điện tử, sợi tổng hợp, cao su thiên nhiên và chè... Chủ tịch LCCI Mian Abuzar Shad kêu gọi đa dạng hóa sang hải sản, thịt chế biến, dược phẩm, trái cây và rau quả, đồng thời khai thác công nghệ thông tin và du lịch.
|Đại sứ Phạm Anh Tuấn đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Lahore (LCCI).
Phó chủ tịch cấp cao của LCCI, Khalid Usman, cho biết việc Việt Nam là thành viên ASEAN mang lại tầm quan trọng chiến lược cho đất nước và đề xuất hai bên cũng xem xét một Hiệp định thương mại tự do trong tương lai. Đại sứ Phạm Anh Tuấn thông báo hai nước đã chuẩn bị để bắt đầu đàm phán Hiệp định Thương mại ưu đãi (PTA), mở ra khuôn khổ pháp lý mới cho hợp tác kinh tế song phương với mục tiêu tiến tới Hiệp định Thương mại tự do (FTA) trong tương lai, góp phần thúc đẩy mối quan hệ kinh tế – thương mại bền vững và hiệu quả giữa hai nước.