Bổ nhiệm Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Lahore, Pakistan

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Đại sứ Phạm Anh Tuấn nhiệt liệt chúc mừng ông Fareed, một doanh nhân thành đạt, có uy tín tại Lahore và rất yêu quý Việt Nam, được bổ nhiệm làm Lãnh sự danh dự. Đại sứ nhấn mạnh đây là lãnh sự danh dự đầu tiên của Việt Nam tại Pakistan, đánh dấu bước phát triển mới trong việc mở rộng mạng lưới ngoại giao của Việt Nam tại quốc gia Nam Á nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác chính trị, kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Sự kiện có sự tham dự của Thống đốc tỉnh Punjab Sardar Saleem Haider Khan; cựu Bộ trưởng Ngoại giao Khurshid Mahmood Kasuri; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Lahore Mian Abuzar Shaid và đại diện đông đảo các cơ quan ngoại giao tại thành phố Lahore.

Đại sứ Phạm Anh Tuấn đồng thời bày tỏ tin tưởng vào uy tín, khả năng và nhiệt huyết của ông Rizwan Fareed sẽ là cánh tay nối dài hiệu quả của Đại sứ quán trong việc thúc đẩy thương mại và đầu tư, du lịch, giao lưu nhân dân, hỗ trợ công dân Việt Nam tại trung tâm kinh tế năng động bậc nhất của Pakistan.

Thống đốc Sardar Saleem Haider Khan phát biểu chào mừng bày tỏ sự đánh giá cao đối với sự kiện này, khẳng định Pakistan là điểm đến đầu tư đầy tiềm năng và Chính phủ hiện tại đã tạo điều kiện thuận lợi và đưa ra nhiều ưu đãi để thúc đẩy đầu tư vào quốc gia này.

Thống đốc tỉnh Punjab kêu gọi các doanh nghiệp Pakistan tăng cường trao đổi, hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam.

Thống đốc Sardar Saleem Haider Khan cũng ca ngợi Việt Nam đã đạt được những tiến bộ kinh tế đáng kể trong những năm gần đây, với kim ngạch xuất khẩu hàng năm đạt trên 400 tỷ USD và kêu gọi các doanh nghiệp Pakistan cần tăng cường trao đổi, hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam, góp phần làm giàu cho doanh nghiệp và đất nước.