Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình công dân Việt Nam tại Israel và Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng thông tin về tình hình công dân Việt Nam tại Israel và Iran. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cập nhật con số công dân Việt Nam hiện còn ở Israel và Iran, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, liên quan đến tình hình giao tranh căng thẳng ở khu vực Trung Đông, ngày 13/6, Bộ Ngoại giao đã ra khuyến cáo công dân Việt Nam đang sinh sống sống, học tập và làm việc tại Israel và Iran tuân thủ các quy định, hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn của chính quyền sở tại; giữ liên lạc, theo dõi sát thông tin cảnh báo của Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Israel và Iran; lên phương án chuẩn bị sơ tán an toàn người và tài sản đến nước thứ 3 hoặc về Việt Nam.

Theo thông tin của các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Israel và Iran, hiện có hơn 700 công dân Việt Nam tại Israel và có 37 người quốc tịch Việt Nam và 4 người gốc Việt tại Iran. Cho đến nay, chưa ghi nhận thương vong đối với cộng đồng người Việt Nam tại hai địa bàn này.