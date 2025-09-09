Bỏ mức lương nghìn USD để học y sau cú sốc bố đột quỵ

"Nhìn ba nằm bất động, tôi hiểu mình không thể chỉ đứng nhìn, đặt hết gánh nặng lên vai mẹ", Trà nhớ lại. Quyết định của cô không chỉ đơn thuần từ tình cảm gia đình. Người phụ nữ nhận ra khoảng trống lớn trong hệ thống chăm sóc phục hồi chức năng tại Việt Nam, nơi tỷ lệ vật lý trị liệu trên dân số chỉ đạt 0,02% so với tiêu chuẩn 0,1% của WHO.

Hành trình đưa Trà từ thế giới marketing sang vật lý trị liệu bắt đầu vào năm 2020, khi cha cô tái phát đột quỵ và hầu như phải nằm liệt giường. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đột quỵ là nguyên nhân tử vong thứ hai trên toàn cầu, ảnh hưởng đến 15 triệu người mỗi năm. Tại Việt Nam, con số này lên đến 200.000 ca mới hàng năm.

Phương Trà đã quen với khung cảnh văn phòng cao ốc ở TP HCM, nơi cô dành 13 năm đầu tiên sau khi ra trường để xây dựng sự nghiệp marketing cho các tập đoàn quốc tế. Giờ đây, ở tuổi 40, người phụ nữ đứng trong căn phòng trị liệu của Bệnh viện 1A (thuộc Bộ Y tế, chuyên về chỉnh hình và phục hồi chức năng), mặc áo blouse, cẩn thận đỡ một bệnh nhân tai biến thực hiện động tác tập luyện phục hồi.

Trong khi vẫn duy trì công việc tại tập đoàn nước ngoài, Trà bắt đầu học cao đẳng Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng. Cô từng có kinh nghiệm dạy yoga trị liệu và học về thải độc tự nhiên tại Philippines, nhưng nhận ra cần kiến thức chuyên sâu hơn để hỗ trợ cha mình hiệu quả.

Thời khóa biểu của cô trở nên dày đặc, sáng đi làm, tối đến trường. "Đồng nghiệp thắc mắc tại sao tôi tự làm khó mình như vậy. Họ không hiểu rằng mỗi bài giảng về giải phẫu, mỗi kỹ thuật tôi học được có thể giúp ba tôi khôi phục thêm một chút", cô bày tỏ.

Bước ngoặt đến khi Trà quyết định nghỉ việc để thực tập 9 tháng tại Bệnh viện 1A từ tháng 7/2023. Những ngày đầu tiếp xúc với môi trường lâm sàng khiến cô sốc, khi chứng kiến bệnh nhân không kiểm soát được tiểu tiện, việc phải đỡ người bệnh nặng hàng chục ký, hay khi nước dãi rơi khắp vai áo. "Từ cô gái sợ bẩn, tôi buộc mình phải quen", cô thừa nhận.

Nhưng chỉ hai tháng sau khi bắt đầu thực tập, cha cô qua đời. "Tôi vứt xe lại bệnh viện, lao ra sân bay bắt chuyến sớm nhất về Đà Nẵng", cô nhớ lại. "Thời điểm ba mất, tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng cảm giác còn nợ ông khiến tôi quyết định học liên thông lên đại học. Nếu không kịp làm cho bố, ít nhất tôi có thể làm cho những bệnh nhân khác, cho những gia đình cũng đang chịu cảnh tương tự".