Bố mẹ Diễm My tìm thấy con, bên cạnh còn có 1 bé gái khác

Được biết, Diễm My sinh năm 1997 là con gái của bà Mai. Gia đình đã mất liên lạc với con gái kể từ khi cô đến Tịnh thất tu tập, đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Trước đó, gia đình có treo thưởng 1 tỷ đồng cho ai tìm thấy con gái.

Mẹ ruột lên tiếng tin Diễm My có con với ông Lê Tùng Vân

Ở 1 diễn biến khác, Công an tỉnh Long An cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can với ông Lê Tùng Vân về các tội danh: "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Loạn luân".

Hiện tại, thông tin tìm thấy Diễm My đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Ai nấy đều mong ngóng xem tình trạng hiện tại của Diễm My như thế nào và hi vọng gia đình sớm đón được em về nhà.