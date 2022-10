Bố mẹ chồng Diệu Nhi hiếm hoi xuất hiện, bất ngờ ngoại hình

Đấng sinh thành Anh Tú sở hữu ngoại hình sáng, khá phong độ ở tuổi trung niên. Nam diễn viên đặc biệt giống bố, gương mặt được nói vui như "copy - paste".

Clip: Thông gia tiến vào lễ đường trên nền nhạc "Tình Bạn Diệu Kỳ".

Ngoài sự xuất hiện của đấng sinh thành Anh Tú, đám cưới còn chứng kiến khoảnh khắc thú vị, dễ thương từ đấng sinh thành Diệu Nhi.

Theo đó, khi dắt tay Diệu Nhi vào lễ đường trao cho chú rể, bố nữ diễn viên dí dỏm dặn dò: "Từ nay, con thay ba tiếp tục làm shipper cho Nhi nhé".