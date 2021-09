Bố mẹ chồng đánh ghen hộ con dâu, sỉ nhục 'tiểu tam' bám con mình

Mới đây, MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh bố mẹ chồng cùng con dâu đến nhà bồ nhí của chồng đánh ghen gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, người vợ cùng bố mẹ chồng đến nhà cô bồ, lao vào chửi bới, dằn mặt "tiểu tam" và con gái cô ta.

Bị tấn công bất ngờ, cô bồ nói với bố của người tình: “Nếu như chú không muốn con quay lại với T. thì con sẽ chấm dứt”.