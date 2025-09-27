Bỏ hoang 9 năm trên vỉa hè Hà Nội, xe sang Mercedes-AMG S63 7 tỷ đang ra sao?

Là quốc gia có giá xe sang nhập khẩu khá cao trong khu vực Đông Nam Á, nhiều mẫu xe tại Việt Nam từng là mơ ước của nhiều người bởi giá trị lên tới hàng tỷ đồng. Dù vậy, không ít xe sang vẫn bị các đại gia để phủ bụi, thậm chí bỏ hoang tới hỏng hóc, mọc rễ cây trên xe. Chiếc Mercedes này tại Hà Nội là một ví dụ điển hình.

Cách đây 6 năm, mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh chiếc Mercedes-AMG S63 bị bỏ hoang trên vỉa hè ở Thanh Xuân (TP.Hà Nội). Đến nay chiếc xe vẫn nằm tại vị trí cũ và chưa được chủ nhân chuyển xe đi. Từ thông tin của người dân ở khu chung cư cho biết, chiếc xe sang đã “yên giấc” ở đây từ năm 2016.

Chiếc xe đang bị bỏ xó là mẫu Mercedes-AMG S63, thuộc đời 2005-2009 (W221, trước facelift). Tại Việt Nam, mẫu xe này có giá gần 7 tỷ khi mua mới. Hiện nay, một số xe đang có giá dao động từ 500-800 triệu đồng trên thị trường xe cũ tùy chất lượng xe nhưng khá kén khách.